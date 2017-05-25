حصل القائد التربوي الاستاذ عبدالله بن ناصر العدواني على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ولله الحمد جعلها ﷲ عون له على طاعته.
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مرتبة الشرف الاولى للقائد التربوي الاستاذ عبدالله
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