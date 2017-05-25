أقامت مدرسة الأبناء متمثلة بقائدة المدرسة أ/هدى الحربي ورائدة النشاط أ/سمر العقيل حفل تخريج طالبات الصف السادس وذلك يوم الأثنين الموافق١٤٣٨/٨/١٩
حيث تم دعوة أيتام من جمعية إنسان للمشاركة بهذه المناسبة وبحضور منسقة الجمعية أ/نسرين المطوع التي شكرت بدورها قائدة المدرسة وجميع منسوباتها على حسن الإستضافة وتقديم الألعاب والهدايا للأيتام وختتم الحفل بتكريم الخريجات من قبل رائدات الصف السادس ا/حصة العثمان .ا/هيفاء الشميمري
وكان ذلك بإشراف قائدة المدرسة أ/هدى الحربي التي شكرت كل من ساهم بإنجاح الحفل وتميزه .
صرح بذلك منسقة الأعلام بالمدرسة ا/سمر العقيل .
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