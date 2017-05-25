بدعوة من سعادة مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز المكلف الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الحامد، أقامت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز حفلاً تكريميًّا ظهر الاثنين 26/8/1438هـ بمسرح المدينة الجامعية بالخرج بمناسبة الثقة الملكية بتعيين مديرها السابق معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائباً لوزير التعليم.
وفي كلمته بهذه المناسبة تقدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد بالشكر للحضور وفي مقدمتهم معالي نائب وزير التعليم على حضورهم هذه المناسبة العزيزة التي تقيمها الجامعة احتفاء بالثقة الملكية الكريمة بتعيين أحد أبناء هذه الجامعة البررة، مديرها السابق معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائبًا لوزير التعليم، حيث عدد الحامد الأيادي البيضاء التي كانت لمعالي الدكتور العاصمي على الجامعة منذ توليه زمام أمرها وحتى مساء السبت الذي استمع فيه الجميع إلى الأمر الملكي بتعيين معاليه نائبًا لوزير التعليم ، فامتزجت المشاعر بين حزن على فراق شخص كانت له بصماته الواضحة وإخلاصه للوطن، وبين فرح بهذه الثقة الملكية الغالية.
عقب ذلك عرض أوبريت إنشادي احتفاءً بمعالي نائب وزير التعليم ، ثم ألقى الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الداعج –رجل الأعمال وصاحب كرسي الداعج- عبر فيها عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور العاصمي، معددًا في كلمته مآثره وما لمسه من نبل الأخلاق والإخلاص للوطن والنقلة النوعية التي نقل فيها الدكتور العاصمي الجامعة لتصل إلى وصلت عليه من جامعة لها دورها البارز في خدمة مجتمع منطقة جنوب الرياض.
ثم عُرض فيلم وثائقي يحكي قصة نجاح الدكتور العاصمي من أول نشأته وطلبه للعمل والتحصيل إلى أن برز في مجال العمل وخدمة الوطن.
وفي كلمته التي ألقاها معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي بهذه المناسبة شكر مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحامد ووكلاء الجامعة وعمداءها ومنسوبيها و شكر لإدارة العلاقات العامة هذا الحفل المميز ، كما أرسل رسائل شكر وتقدير للمليك وللوطن وللجامعة ومنسوبيها ، بيّن فيها أنه يعمل في سبيل رفعة هذا الوطن ونهضته وشموخه، وأن انتقاله من موقع إلى موقع إنما هو تكليف بمهام ومسؤوليات لن يتوانى في أدائها لتظل هذه البلاد لها الريادة والسيادة بين الأمم.
كما قدّم شكره الخاص لفريق مكتبه برئاسة سعادة المشرف على مكتب مدير الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري على ما قدموه من عمل وجهد طيلة فترة إدارته للجامعة.
وفي ختام الحفل قدم مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد وسام جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز لمعالي نائب وزير التعليم تقديرًا ووفاءً لعطاءه وجهده في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
قام على تنظيم الحفل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وحضره معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وسعادة الدكتور سعد الفهيد وكيل الوزارة لشؤون التعليم الأهلي، وعدد من محافظي منطقة جنوب الرياض ومديري التعليم بها، ووجاء المجتمع والأكاديميين.
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