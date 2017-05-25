بفضل الله أسلم عشرة فلبينين خلال دوري كرة السلة للجالية الفلبينية في الخرج الذي أقامه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج.
وقد أقيم حفل اختتام الدوري بحضور المدير التنفيذي للمكتب الشيخ سعيد بن راشد النويصر ومدراء الأقسام بالإضافة للجهات الراعية للبطولة ودعاة المكتب.
تخلل الدوري العديد من البرامج الدعوية خلال الدور ألقيت خلاله 50 كلمة للدعاة باللغة الفلبينية وتم توزيع 500 كتاب وأقيمت 9 عروض بروجكتر دعوية للتعريف بالإسلام،
وكان عدد الأندية المشاركة في الدوري 14 فريق يمثل كبرى الشركات بالمحافظة وعدد ما يقارب 2100 من الحضور خلال الفعاليات .
وفار في المبارة النهائية فريق Altawan على فريق WildAlkharj ب 142 نقطة مقابل 87 نقطة.
وقام المدير التنفيذي للمكتب الشيخ راشد النويصر في الحفل بتكريم الفرق الفائزة والدعاة والمشاركين في إنجاح الدوري وخاصة المجموعات الداعمة للدروي مجموعة القناص الطبية وشركة المراعي وقسم الجاليات في الشئون الدينية بالقاعدة العسكرية بالخرج ومطاعم وادي العين وقريتي والبادية والفيروزة والكنافة السعودية بالخرج .
وقد أقيم حفل اختتام الدوري بحضور المدير التنفيذي للمكتب الشيخ سعيد بن راشد النويصر ومدراء الأقسام بالإضافة للجهات الراعية للبطولة ودعاة المكتب.
تخلل الدوري العديد من البرامج الدعوية خلال الدور ألقيت خلاله 50 كلمة للدعاة باللغة الفلبينية وتم توزيع 500 كتاب وأقيمت 9 عروض بروجكتر دعوية للتعريف بالإسلام،
وكان عدد الأندية المشاركة في الدوري 14 فريق يمثل كبرى الشركات بالمحافظة وعدد ما يقارب 2100 من الحضور خلال الفعاليات .
وفار في المبارة النهائية فريق Altawan على فريق WildAlkharj ب 142 نقطة مقابل 87 نقطة.
وقام المدير التنفيذي للمكتب الشيخ راشد النويصر في الحفل بتكريم الفرق الفائزة والدعاة والمشاركين في إنجاح الدوري وخاصة المجموعات الداعمة للدروي مجموعة القناص الطبية وشركة المراعي وقسم الجاليات في الشئون الدينية بالقاعدة العسكرية بالخرج ومطاعم وادي العين وقريتي والبادية والفيروزة والكنافة السعودية بالخرج .
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