أظهرت صورة يعود تاريخها إلى ما قبل 60 عاماً، عبارة عن ورقة بها قائمة بأسماء الطلاب الغائبين عن الحضور لإحدى مدراس المملكة، وأسباب الغياب التي جاء بعضها غريباً.
وتضمنت أسباب الغياب الواردة في الورقة التي نشرتها “عين اليوم”، أعذاراً قد تبدو عادية وأخرى لم تعد موجودة في الوقت الحاضر، من بينها “مشغول” و”مسافر” و”مصخن” أي يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، ومنها أيضاً “لعاب” وهو الاسم الشايع للطالب المشاغب، بالإضافة إلى “شارب خروع”، والخروع هو مشروب شعبي يسبب الإسهال.
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