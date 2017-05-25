توقع مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، استئناف الرحلات إلى إيران خلال موسم الحج هذا العام، لافتاً إلى أن الخطوط السعودية تمتلك نحو 30% من رحلات نقل الحجاج بنسبة تعادل 6 أضعاف أقرب منافس لها.
كما أعلن الجاسر موعد انطلاق طيران “فلاي اديل” منخفض التكلفة، مبيناً أن أول رحلة ستكون في اليوم الوطني للمملكة، مشيراً إلى أن الشركة نقلت ما يزيد على 300 ألف راكب في شهر أبريل الماضي وهو أكبر رقم شهدته المؤسسة على مر تاريخها.
وبيّن الجاسر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه التخصيص من خلال إدارتها بطريقة تجارية والشراكة الاستراتيجية، إلى جانب الدخول إلى سوق الأسهم.
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