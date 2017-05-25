علق والد ضحية سقوط مظلة مدرسة الريش للبنات في محايل عسير، على الأحكام الصادرة مؤخراً ضد عددٍ من المتسببين في وفاة ابنته، لافتاً إلى أن الأحكام الصادرة غير مرضية بالمرة؛ كونها لا تتناسب مع الجُرم الذي ارتكبوه، كما تجاهلت عدداً من المسؤولين عن الواقعة.
وأوضح والد الضحية فاطمة عسيري وفقاً لـ”سبق”، أنه سيرفع لائحة اعتراضية إلى الجهات القضائية على الأحكام الصادرة؛ للمطالبة بمحاسبة كل المتسببين في وفاة ابنته٬ وكل من له صلة بالحادثة، وفي مقدمتهم مدير التعليم السابق ومديرة المدرسة والمعلمة التي دفعت بالطالبات إلى المظلة.
بدوره أكد محامي أسرة الضحية ويدعى أحمد آل وليد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين بالواقعة ومن بينهم مدير التعليم السابق في محايل؛ بسبب عدم إصدار المحكمة أحكاماً ضدهم لعدم الاختصاص المكاني، مشيراً إلى أنهم سيقومون بعدة خطوات جديدة لملاحقة المتسببين في وفاة الطالبة.
وكانت مظلة الفناء الداخلي لثانوية مركز الريش التابع لمحافظة محايل عسير قد سقطت في شهر مايو من عام 2016، متسببةً في وفاة طالبة وإصابة أكثر من 20 أخريات٬ فيما شكلت لجنة من إمارة عسير ووزارة التعليم للتحقيق في الواقعة ونقل أوراقها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن صدرت أحكاماً ضد عدد من المدانين.
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