قرر شاب سعودي خوض مغامرة جديدة برفع شعار “رؤية المملكة 2030” على أعلى 7 قمم جبلية حول العالم، وذلك بعد قرابة عام من نجاحه في رفع شعار الرؤية أعلى قمة إيفرست بجبال الهملايا.
وجهز الشاب ويدعى خالد الغامدي خطته التي يهدف من خلالها صعود أعلى قمة جبل في كل قارة حسب التصنيف العالمي، ورفع شعار الرؤية عليها، كما أعد خريطة عمل لصعود القمم بمشاركة فريق احترافي؛ لمساعدته في تنفيذ خطته.
وأوضح الغامدي أن مغامرته التي يخطط لها ستبدأ بصعود قمة إلبروس وهي أكبر قمة في أوروبا ومغطاة تماماً بالثلوج طوال السنة على ارتفاع 5642 متراً فوق سطح البحر، لافتاً إلى أن الهدف من الخطة هو التأكيد على دعم شباب المملكة للرؤية وسعيهم إلى تحقيقها، إلى جانب بث الروح الإيجابية في مواجهة التحديات والمصاعب. وفق “أخبار 24”.
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