ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت بمنع الجهات الحكومية والخاصة من جمع أو تسجيل بيانات بصمات الأصابع أو العين أو بصمة صورة الوجه للمقيمين والمواطنين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن التوجيهات جاءت بعد رصد قيام بعض الجهات بجمع وتسجيل بيانات حيوية تخص المواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد تحت إدارتها، مشيرة إلى أن مثل تلك البيانات حساسة وتتطلب درجة عالية من الخصوصية وضرورة تخزينها وفقاً لضوابط خاصة.
وبيّنت أن التوجيهات استثنت من ذلك السماح بجمع البيانات لمنسوبي تلك الجهات لمعالجة الحضور والانصراف، مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات في جمع وتخزين هذه البيانات وحمايتها.
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