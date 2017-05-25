أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أن سجون المملكة تلعب دوراً إصلاحياً قبل أن تكون مجرد أدوات عقاب للخارجين عن القانون، داعياً جميع النزلاء للتأمل في ذلك والعمل على الاستفادة منه.
وقال أمير القصيم خلال حضوره حفل تخريج 125 نزيلاً بسجون بريدة أمس الأول (الثلاثاء) وفقاً لـ”الوطن”: “إن بلادنا ولله الحمد هي الوحيدة في العالم التي تسقط من محكومية النزيل وفق حفظه للقرآن الكريم، والتي تشجع وتحث على حفظه لكونه أصلها ومنهجها ودستورها”.
ولفت إلى أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يتابع عن كثب أحوال السجناء ودعمهم عبر البرامج والتطوير الدائم لدراستهم وتدريبهم حتى يتم تأهيلهم للخروج من السجن ويكونوا مفيدين للمجتمع.
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