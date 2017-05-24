أكد سفير المملكة لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف عدم تعرض أي من المواطنين المسافرين إلى مانشستر أو المبتعثين للدراسة فيها لأي أذى جراء الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المدينة.
كما زار السفير مدينة مانشستر للاطمئنان على المواطنين المقيمين فيها، والتقى، بحسب “الرياض”، بالطلاب المبتعثين في النادي السعودي بالمدينة، ودعا جميع المواطنين للابتعاد عن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.
وعبّر الأمير محمد بن نواف كذلك عن استنكار المملكة للعمل الإرهابي الشنيع، وشدد على أن المملكة تقف مع المملكة المتحدة لمواجهة الإرهاب.
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