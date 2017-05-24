أهدى طالب في المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس محافظة جدة معلمه هدية عبارة عن التبرع نيابة عنه لمشروع خيري لبناء مسجد في إندونيسيا.
وقدم الطالب الهدية لمعلمه مرفقة بباقة من الورد، وذلك بعدما حضر مع والده لتسلم وثيقة النتائج الدراسية، حيث كتب على بطاقة مرفقة بالباقة: “لك مني يا معلمي هدية مساهمة في بناء مسجد في إندونيسيا”.
من جانبه، لم يستطِع المعلم التعبير عن فرحه بالهدية إلا بالدموع والبكاء، إذ بكى فرحاً بالهدية التي كانت نتيجة لمشاعر الطالب الصادقة تجاهه.
وفق “أخبار 24”.
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