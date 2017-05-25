كشفت مديرية صحة الباحة اليوم (الأربعاء) تفاصيل واقعة وفاة طفل كان يعاني من حالة ربو، في مستشفى العقيق العام، بعد حقنة أعطاها إياه الطبيب هناك، ولم يفلح نقله لمستشـفى الملـك فهـد بالباحـة، حيث اتهم والد الطفل المستشفى بالتسبب في الوفاة.
وأوضحت المديرية في بيان لها أن الطفل المتوفى أُحضر إلى قسـم الطـوارئ بمستشـفى العقيـق العـام وهو يشكو من سعال وضيـق فـي التنفـس وعدم القـدرة على الرضاعة لمدة يوم أو يومين، حسـب إفادة ذويـه.
وأضافت أنه بالكشـف عليـه، وُجد أنه فـي حالـة حرجـة ولديـه انخفـاض شـديد فـي درجـة الوعـي وسـرعة ضربـات القلـب ومعدل التنفـس، وبالاستفسـار مـن ذويه تبين وجـود تاريـخ مرضي بالإصابة بالربـو، فتم الكشـف عليـه، مـن قبل أخصائي أطفـال وصـرف العلاج اللازم، ومنه حقنه بإبـرة، تعطى عند الاشـتباه الفيروسـي أو كموسـع للشـعب الهوائيـة، وهو ما تسـبب فـي مـا حدث للطفل مـن مضاعفـات.
وأشارت إلى أن الأخصائي قرر تحويل الطفل إلـى مستشـفى الملـك فهـد بالباحـة كحالـة طارئـة، ووصـل بحالـة حرجـة وأطرافـه بـاردة، وتم تنويمه بالعناية المركزة، والتعامل معه على أنه يعاني من صدمـة “خمجية” وأعطي السـوائل عـن طريـق الـوريد، واسـتقرت حالتـه نتيجـة العلاج المكثف وتحسنت درجــة الوعــي.
وبينت إلى أنه بعــد ثلاث ســاعات وبشــكل مفاجــئ زاد معــدل ضربــات القلــب وحصـل رجفـان فـي البطيـن، مـا اسـتدعى التدخـل الطبـي الفـوري، فعـادت ضربـات القلب إلـى معدلهـا الطبيعـي وتـم عمـل إشاعة تلفزيونيـة فـوًرا كشـفت عـن وجود تضخم في عضلة القلب، وتمّ تشـخيص الحالـة كالتهاب فيروسي بعضلة القلب. وفق “أخبار 24”.
ولفت البيان إلى أن الحالة ساءت مرة أخرى، وبالتدخل الطبي تحسنت، وتم اسـتدعاء أم الطفـل، وخالتـه وخالـه، إلـى وحـدة العنايـة المركـزة للأطفال وشـرح الحالـة لهـم بالتفصيـل، وطُلـب منهـم إحضار والد الطفل الذي استمر إنعاشـه لمدة حوالي ساعة ونصف، حتى توفي رحمه الله.
كان والد الطفل قد وجه اتهامًا للمستشفى بأنه تسبب في وفاة الطفل وطالب بالتحقيق في أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أن الطبيب أكد له أن الطفل يعاني من حموضة عالية بالدم تسببت في تضخم عضلة القلب، وأنه فاجأ الأب بقوله “عظم الله أجرك”، دون مقدمات؛ فكانت الصدمة كبيرة.
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