كشفت مصادر لـ”عين اليوم” أن الاتصالات تواصلت بين إدارة الهلال ونظيرتها في الظفرة الإماراتي طوال الفترة الماضية بشأن شراء عقد الدولي السوري عمر خربين.
وقدمت الإدارة الزرقاء عرضاً للنادي الإماراتي وصل إلى 3 مليون دولار مقابل شراء عقد اللاعب السوري؛ في الوقت الذي تفضل به إدارة الظفرة إعارة اللاعب بمقابل مجز، في إطار سعيها لاستثمار المهاجم الذي ساهم في تحقيق أزرق الرياض لبطولتي الدوري وكأس الملك.
وينتظر أن تحسم الإدارة الهلالية الملف في غضون أسبوعين على الأرجح، لتبدأ إجراءات استخراج تأشيرة “الشنقن” للاعب ، تمهيداً لانضمامه في معسكر الفريق الخارجي المقام في النمسا.
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