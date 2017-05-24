طالب المعلق السعودي في قنوات الكاس القطرية، عيسى الحربين، الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يكون أكثر شفافية مع الجماهير الرياضية، وذلك بعد البيان الإعلامي الذي أصدره بخصوص استبعاد المهاجم نايف هزازي عن معسكر الأخضر؛ بسبب عارض صحي.
ونشر الحربين تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “ما فيه عارض يستمر اسبوعين.. كم أتمنى أن تكون الأخبار الرسمية أوضح بنوع هذا العارض وأكثر شفافية مع الجماهير.. دعائي للكابتن نايف بالشفاء”.
هذا وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن أن مدرب المنتخب السعودي بيرت فان مارفيك قرر استبعاد المهاجم الدولي نايف هزازي؛ وذلك بسبب عارض صحي منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية. وفق “النادي”.
ويقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في مدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمواجهة السعودية القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
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