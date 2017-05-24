كشف مرزوق العتيبي، نجم الشباب واتحاد جدة السابق، السبب الذي جعله عام 2000 يفضّل الانضمام للعميد عن الانتقال للهلال، الذي عرض ضمه أيضًا في ذلك الوقت.
وقال العتيبي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: “بعد أن تألقت في الشباب والمنتخب السعودي لفت أنظار الأندية الكبيرة، وعرض الاتحاد والهلال ضمي بنفس المقابل 9 ملايين ريال، واخترت الانتقال للعميد”.
وأضاف: “الفارق أن في العميد كان هناك أعضاء شرف يتواصلون معي، وشعرت أن الأمور أكثر جدية، أما الهلال فلم يكن هناك أي شخص على اتصال بي، ووقتها لم يكن لدي وكيل أعمال، وتم الاستقرار على الانضمام للاتحاد”.
وتابع: “أنا أنتمي للشباب النادي الذي له الفضل عليّ، وانتقالي للاتحاد جاء بعد مشاورات مع المقربين مني وكذلك رموز الشباب وإدارته، وبطبيعة الحال أعشق العميد ولي معه محطات مشرفة وفزت بين صفوفه بكل شيء محليًا وآسيويًا، ولقيت فيه معاملة رائعة من الرئيس الراحل أحمد مسعود الذي كان يشعرنا بأننا أبناؤه وكذلك المشرف منصور البلوي”. وفق “كووورة”.
وكشف هداف كأس القارات 1999، أنه يتمنى أن يفوز الاتحاد بالبطولات طالما كان الشباب بعيدًا عن المنافسة.
والتمس العتيبي العذر لسامي الجابر مدرب الشباب الحالي بعد إخفاقه في تحقيق أي بطولة وإنهائه الموسم في المركز السابع بالدوري، مشيرًا إلى أن النادي عاني من أزمات كبيرة هذا الموسم.
وأوضح المهاجم المعتزل أنه بعيد عن الإعلام بسبب عدم شعوره بالتقدير عقب الإنجاز الذي حققه في كأس القارات 99، وتلفيق أشياء على لسانه لم يصرح بها، كاشفًا أنه تلقى دورات تدريبية من أجل دخول مجال التدريب في أكاديميات خاصة وليس الأندية، بسبب مشاكلها المالية التي تتسبب أحيانًا في عدم حصول المدرب على رواتبه لفترات طويلة.
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