أبدى الإعلامي الرياضي في قنوات “mbc pro sports”، عبدالعزيز البكر، تعاطفه مع نجم الكرة السعودية السابق ونادي الاتحاد، محمد نور، بعد تداول خطاب صادر عن اتحاد الكرة السعودي، يحذر فيه منظمي دورة البنك الاهلي، بضرورة منع اللاعبين الموقفين دولياً من قبل لجنة مكافحات المنشطات في البطولة الرمضانية التي ينظمها البنك الأهلي بشكل سنويا، والتي تشهد مشاركة الاسطورة محمد نور، الموقوف بقرار من لجنة المنشطات الدولي بالإيقاف لمدة 4 سنوات.
وقال البكر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أتعاطف مع محمد نور في محاولته العودة للعب كرة القدم ولكن يجب أن يعود من الباب القانوني .. مدرك بأن هناك من يتابع تحركاته حتى بالحواري”. وفق “النادي”.
هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من التعاطف والمساندة مع محمد نور، واعتبرت العديد من الجماهير الرياضية أن هناك مبالغة في التركيز على قضية منع نور من مزاولة كرة القدم، حتى بعد الإعلان الاعتزال، مؤكدين أن المشاركة في دورة رمضانية لا تستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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