وقعت معلمة في خطأ غير مقصود كلفها صدور قرار بنقل وظيفتها من المدرسة التي تعمل بها إلى مدرسة تقع في منطقة أخرى.
وكانت المعلمة تحاول أن تشرح لشقيقتها إجراءات التقديم على حركة النقل الخارجي من خلال نظام “نور”، عندما حفظت بيانات الطلب بالخطأ، ما أدى لصدور القرار بالموافقة على الطلب.
وطالبت المعلمة وعدد من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم، بحسب “سبق”، بإتاحة التقديم على طلب العدول عن الحركة؛ نظراً للأخطاء غير المقصودة بسبب دمج طلبات النقل داخل نظام “نور”، وبسبب الظروف التي تطرأ على المعلمين والمعلمات وأسرهم.
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