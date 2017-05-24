يعقد الأمن العام غدا باكورة مؤتمراته الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1438هـ، وذلك بمقر الأمن العام بمنى.
وأوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة للتوعية والإعلام، العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن الاستعدادات الإعلامية والتوعية بقيادة التوعية والإعلام ستستمر على مدار الساعة خلال شهر رمضان، وذلك خدمة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مبيناً أن ذلك يهدف لتقديم كل التسهيلات لمختلف الوسائل الإعلامية للخروج بمادة تسهم في تقديم المضمون الأمني باحترافية.
وأضاف أن المؤتمر سيستعرض الخطط الأمنية والمرورية، فيما يخصص مؤتمرا الجمعة القادم لاستعراض الخطط التنظيمية والمساندة بمشاركة القادة التنفيذيين، موجها الدعوة لجميع وسائل الإعلام للحضور.وفق “أخبار 24”.
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