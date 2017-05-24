قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، اليوم (الأربعاء)، إن الشرطة ألقت القبض على مواطن في العقد الثاني متهم بإتلاف ممتلكات حكومية.
وأوضح أن مركز شرطة قارا تلقى بلاغاً عن تعرض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي (ساهر) للإتلاف من قبل شخص يستقل سيارة “تويوتا هايلكس” وهروبه من الموقع.
وأضاف أن الاعتداء على الجهاز تسبب في كسر الزجاج الخاص بفلاش الكاميرا، لافتاً إلى أن التحريات قادت للتعرف على المتهم، وأحيل بعد القبض عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وكيل إمارة منطقة الجوف، أحمد بن عبدالله آل الشيخ، دشن قبل يومين نظام الرصد الآلي ساهر بالمنطقة، وسبق ذلك تهيئة الطرق والشوارع التي ستتم متابعتها ورصد المخالفات الواقعة عليها بلوحات توضيحية للسرعات المسموح بها حتى لا يتم تجاوزها.
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