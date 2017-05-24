نشر حساب مشاريع السعودية اليوم (الأربعاء) صوراً لعربات قطار الرياض “المسار البنفسجي” وهي محملة على شاحنات نقل في طريقها من جدة إلى الرياض.
وكانت بعض عربات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض قد وصلت مؤخراً إلى ميناء جدة بعد اكتمال تصنيعها في مصنع شركة “Alstom” الفرنسية.
جدير بالذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من ستة خطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، ويبلغ عدد قطاراته 190 قطاراً عصرياً لاستيعاب 3.6 مليون راكب يومياً، والخط البنفسجي هو أحد مساراته، ويشمل محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين.
وفق “أخبار 24”.
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