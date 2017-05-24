قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن بناء الوحدة السكنية الواحدة يستغرق في الوقت الراهن فترة تتراوح بين 35 يوماً و6 أشهر باستخدام التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أنه في عام 2019 سنجد بيوتاً تُبنى خلال يومين كحد أقصى.
جاء ذلك بحسب مقطع فيديو متداول للوزير، بعد افتتاح مؤتمر تقنية البناء أمس الثلاثاء وتوقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وكان الحقيل قد أكًّد خلال المؤتمر أن الوزارة بدأت في إنشاء مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استخدام تقنيات البناء الحديثة في مشاريعها بهدف تخفيض تكلفة البناء، ورفع جودته، وتقليل فترة بناء الوحدات السكنية من سنتين إلى 6 أشهر وأقل.
وفق “أخبار 24”.
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