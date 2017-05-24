أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء) صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع أمير الرياض أيضاً الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد، كما أدى الصلاة إخوة الفقيد الأمراء (سعود وفهد وبندر وخالد) وأبناؤه (فيصل وسعود وسلمان وعبدالعزيز ونايف وفهد ومنصور)، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج