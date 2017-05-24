كشفت مصادر قريبة من النادي الأهلي لـ”الرياضية”، عن توجه أحمد المرزوقي رئيس النادي تقديم استقالته وعدم إكمال الأعوام الثلاثة المتبقية له في مدته، وكشف عن رغبته للمجلس التنفيذي للنادي.
وبحسب المصادر نفسها، أكد أن آخر عهد للرئيس الحالي مع النادي سيكون يوم الإثنين المقبل، الذي يشهد المباراة الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هذا الموسم، حيث يلاقي الأهلي الإماراتي في إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا على ملعب الأخير في مدينة دبي.
كما تشير المصادر إلى قرب الأمير فهد بن خالد الرئيس الأسبق للنادي، وعضو شرفه الحالي، من العودة إلى كرسي الرئاسة من جديد، وهو الذي تنحى عن المنصب ذاته الموسم ما قبل الماضي.
وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن استقالة المرزوقي، وتولي الأمير فهد بن خالد المهمة نهاية الشهر الجاري، وسيتولى مجلس الإدارة الجديد مهمة إعداد الفريق الأول والتعاقد مع مدرب لخلافة السويسري كريستيان جروس إلى جانب التعاقد مع لاعبين أجانب.
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