علمت مصادر عن تأجيل ثلاثي الاتحاد لاعبي الوسط جمال باجندوح ومعتز تمبكتي وسلطان مندش حسم مستقبلهم في التجديد أو ارتداء قميص مختلف الموسم المقبل بعد دخول باجندوح برفقة سلطان مندش الفترة الحرة التي تسمح لهما دراسة العقود المقدمة لهما من الأندية الأخرى، بينما انتهى عقد معتز تمبكتي بشكل رسمي الأسبوع الماضي وتلقى عروضا عدة بعد مستوياته مع الفريق الموسم الحالي وعلى الرغم من أن اللاعب لم يجد فرصته بشكل جيد في التواجد باستمرار إلا أن الجماهير طالبت الادارة التمسك به وعدم التفريط به، وتعود رغبة الثلاثي في تأجيل حسم مستقبلهم بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول كرسي الرئاسة ومعرفة مجلس الإدارة الجديدة ومنحوا أفضلية التجديد للاتحاد والاستمرار في حال تقديم الادارة الجديدة عرضاً مرضياً لهم.
من جهة اخرى ثمن رئيس مجلس إدارة النادي حاتم باعشن تكفل عضوي شرف النادي أنمار الحائلي وأحمد كعكي بتسديد رواتب المهاجم التونسي أحمد العكايشي لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل 2017 وما تبقى من مبلغ مقدم عقده مع الفريق. وفق “الرياض”.
وقال: “هذا الدعم غير مستغرب ويأتي امتداداً لمواقفهما المشرفة إلى جانب الكيان وما يقومان به نموذج للدور الحقيقي لأعضاء الشرف في دعم مسيرة ناديهم العريق”.
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