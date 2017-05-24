جدد فارس المزروعي، رئيس نادي الظفرة الإماراتي تأكيده على أن قرار مجلس إدارة النادي حيال تجديد إعارة السوري عمر خريبين لنادي الهلال أو أي ناد آخر ستكون بعد ختام مشواره مع الهلال الذي ينتهي بنهاية حزيران (يونيو) المقبل، مشددا على أن “عقد خريبين لن يكون للبيع”.
وأضاف، “نادي الظفرة يعد عقد خربين عقدا استثماريا فقط، نعرف أنه لاعب مميز ولو أردنا الاستفادة منه ميدانيا فلن نوافق على إعارته، هذا حقنا، هذا ما نص عليه عقدنا مع اللاعب، نحن نملك العقد ونسير مع اللاعب وفق نصوصه”.
وعن سبب رفض النادي الإماراتي بيع عقده وإن كان ناديه السوري الأصلي سيظفر بنسبة 20 في المائة من قيمة انتقاله، قال المزروعي، “كما ذكرت، خربين عقد استثماري فقط، نريد الاستفادة من الإعارة قدر الإمكان إن كان لنادي الهلال أو غيره، عقدنا معه واضح ولا يحتاج لاجتهاد”. حسب “الأندية”.
وعن إصرار اللاعب على تجديد عقد إعارته مع الهلال، أوضح رئيس نادي الظفرة، “من حقه اختيار النادي الذي يريد، إذا قدم لنا العرض المميز وأراد هو تقليل حصته فهذا الأمر عائد له، أما نحن فسنتجه لمن يقدم العرض الأفضل، في الأول والأخير النادي هو مالك البطاقة”.
وعن العروض التي استقبلها النادي، كشف المزروعي “العروض الرسمية من أندية إماراتية إضافة لعرض الهلال، إذا عاد للإمارات سنجتمع به وبعدها نقرر الأصلح للطرفين”. وعما تردد بدخول أندية سعودية أخرى لخطف النجم السوري، قال المزروعي، “لم يصلنا أي عرض رسمي سواء من الهلال، أو أندية جماهيرية سعودية كبرى تستفسر وتريد خريبين، هذا ما قرأته في الصحف، مجلس الإدارة لن يعلق على العروض غير الرسمية”.
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