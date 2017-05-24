علمت صحيفة محلية من مصدر خاص، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الرياض رفضت النظر في قضية رفعها نادي الهلال ضد اللاعب عوض خميس، تتعلق بالشيك الذي استلمه اللاعب من الهلال بقيمة ستة ملايين ریال، إذ طالب نادي الهلال بالنظر في القضية واعتبارها جنائية تندرج تحت بند التلاعب والاحتيال، لكن الهيئة رفضت ذلك بحجة عدم الاختصاص، واعتبرتها قضية رياضية بحتة تخص إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس لهيئة التحقيق والادعاء العام أي صلة بها. وفق “عكاظ”.
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«التحقيق والادعاء» ترفض شكوى الهلال
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