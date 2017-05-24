ينتظر أن تنهي إدارة نادي الهلال إجراءات تجديد العقد الاحترافي لعبد الله عطيف الذي سينتهي خلال الأشهر المقبلة بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.
وكان الهلال وقع مع عطيف “23” عاماً عام ٢٠١٣ لاعباً هاوياً قادماً من نادي الشباب بمبلغ عشرة ملايين ريال، ثمانية للاعب ومليونين لنادي الشباب، قبل أن يحول صفته إلى محترف بعد ستة أشهر من انتقاله.
من جهة أخرى، منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن مران اليوم الأربعاء عقب الفراغ من المواجهة الآسيوية أمام استقلال خوزستان الإيراني والتي كسبها الفريق بهدفين لهدف، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم مساء غد الخميس.
من جهة أخرى، واصل الثلاثي ياسر الشهراني، وفهد الثنيان، ومجاهد المنيع تدريباتهم والبرامج التأهيلية أمس، إلى جانب عبد العزيز الدوسري الذي يقضي برنامجاً تدريبياً انفرادياً على مرحلتين صباحية ومسائية.وفق “الرياضية”.
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