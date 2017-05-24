أعرب رئيس النادي الأهلي، أحمد المرزوقي، عن ثقته في قدرة الفريق الأهلاوي على التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تعادل على أرضه أمام الأهلي الإماراتي بهدف لكل فريق، ضمن ذهاب دور الستة عشر، مؤكدًا أن الكرة لا تعرف المستحيل، وأن الأهلي قادر على العودة من الإمارات بالتأهل.
وأشار المرزوقي إلى أن الأهلي تأثر كثيرًا بالغيابات التي عاني منها الفريق بسبب الإصابات، موضحًا أن اللاعبين البدلاء لعبوا بقتالية كبيرة أمام الأهلي الإماراتي.
وأضاف رئيس الأهلي في تصريحات لإذاعة “ufm” الرياضية: “كنت أخشى أن تلقي خسارة نهائي كأس الملك بظلالها على اللاعبين، ولكن الحمد لله قدمنا مستوى جيدًا”. وفق “المواطن”.
وعما تردد عن مشاركة المهاجم عمر السومة وهو مصاب في مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال، أجاب المرزوقي: “الجهاز الطبي هو من أعطى الجهاز الفني الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب عمر السومة في بعض أجزاء المباراة أمام الهلال، وهو من سيحدد إذا ما كان اللاعب عمر السومة بحاجة إلى تدخل جراحي أو الاكتفاء بالعلاج الطبيعي”.
وأنهى بقوله: “سيكون هناك تقرير متكامل قبل بداية الاستعداد للموسم المقبل، وسنؤجل الحديث في هذا الموضوع إلى ما بعد مباراة إياب أهلي دبي”.
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