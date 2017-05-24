رد المحلل السياسي خالد باطرفي، على المذيع العراقي عدنان الطائي بعد مهاجمته للمملكة وللقمم التي عقدت مؤخرا بالرياض، واستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووفود الدول العربية والإسلامية.
وزعم الطائي خلال برنامجه “بصراحة” الذي يذاع على قناة “دجلة الفضائية”، أن المملكة خصصت 220 مليون ريال لقمة الرياض والقمة الإسلامية الأمريكية، مستنكرا صرف مبلغ كهذا لعقد القمم.
ورد عليه باطرفي خلال استضافته بالبرنامج وأسكته بحجة بالغة، قائلاً: “120 مليار دولار نهبت في عهد نوري المالكي ولم نجد لها وجود على الأرض لا تنمية ولا سلاح ولا استقبال ولا أي شيء ثم تتحدثون عن 220 مليون ريال صرفتها السعودية لاستقبال وفود 55 دولة وبإجراءات أمنية مشددة ولإقامة 4 قمم في مكان واحد”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يعلم دقة المبلغ المصروف، لكنه في النهاية صرف من أجل المملكة ولم يسرق أو ينهب مثلما حدث في العراق بحسب تقرير رسمي للحكومة العراقية.
وفور رد باطرفي بدت على المذيع العراقي علامات الارتباك والدهشة من الرد المفحم، وانتقل بالحوار لضيف آخر بالبرنامج.
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