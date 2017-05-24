أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن السجون تخصص أجنحة لكل نوع من القضايا فهناك أجنحة لقضايا المخدرات وأخرى للاعتداء على النفس وثالثة للسرقات.
وأضاف المتحدث، وفقاً لـ”عكاظ”، أن هناك أجنحة للفئات العمرية منها أجنحة للشباب بين 18 و22 عاماً، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للسجون في المملكة تصل إلى 7200 نزيل، لم يستهلك منها إلا نسبة 60%.
وأشار ابن نحيت إلى أن السجون أصبحت مكاناً للإصلاح وليس للعقوبة فقط، فالسجون تعمل على تأهيل السجين وتدريبه لتحويله لشخص صالح في المجتمع، مؤكداً أن البرامج الإصلاحية والإرشادية والتوعية وبينها حفظ القرآن تحظى بتفاعل كبير من النزلاء والنزيلات، خاصة حفظ القرآن كونه يسهم في تقليص مدة العقوبة.
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