كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن فواتير المياه لا تتجاوز 30 % من القيمة الفعلية لها.
وأكد الفضلي وفقا لـ”الاقتصادية” ضرورة تقليل التكلفة في قطاع المياه، وأن يتم النظر إلى وجود شريحة من الناس قادرة على أن تدفع وأخرى لا تستطيع، مشيرا إلى أهمية عدم تعميم دعم المياه على الجميع.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، أمس “الثلاثاء” لتدشين شركة “المنارة” لتنفيذ برامج الشراكة مع الوزارة، أن حساب المواطن سيتعامل مع الشريحة غير القادرة على الدفع التي لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع.
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