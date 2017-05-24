أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق تلك المراحل بدءاً من الأول من شهر أغسطس المقبل.
وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المراحل من الحادية عشرة حتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا حتى 11 عاملا.
وأوضح أن المرحلة الحادية عشرة ستبدأ من الأول من شهر أغسطس 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملا حتى 60 عاملا، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في الأول من شهر نوفمبر 2018م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا حتى 11 عاملا، مضيفًا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.
وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
ولفت إلى أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت نظام “إدارة الأجور” ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص.
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