أكد مفتى عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن تقويم “أم القرى” صحيح، وأن ما قيل حول تقديمه صلاة الفجر نحو ثلث ساعة دعايات مضللة لا أصل لها.
وأضاف المفتي، خلال حديث في برنامج “فتاوى” على القناة الأولى، أن ابن باز لديه كتاب أكد فيه أن تقويم “أم القرى” صحيح ولا غبار عليه، وذكر في الكتاب أن لجنتين إحداهما ذهبت للصحراء بعيداً عن الأضواء والأنوار، أكدوا إنهم رأوا طلوع الشمس وإشراقها وفق تقويم “أم القرى” ولم يجدوا فيه تقديماً أو تأخيراً، وإنه مطابق للواقع.
حديث المفتي جاء رداً على سؤال احد المتصلين حول صحة مايقال بأن صلاة الفجر حسب توقيت “أم القرى” متقدمة 17 دقيقة عن موعدها الحقيقي.
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