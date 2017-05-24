أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنها استلمت يوم “الثلاثاء” نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج ثم انفجاره والذي وقع شرق مدينة الرياض قبل 5 سنوات .
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذه الدعوى أقيمت بالدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، وقد جرى تأجيل نظر القضية للجواب عن لائحة الدعوى وقد حدد لذلك موعد جلسة أمام الدائرة ناظرة القضية يوم الخميس 17 أغسطس 2017. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه وقع في 1 نوفمبر 2012، حادث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع على طريق خريص مع تقاطع طريق الشيخ جابر “شرقي الرياض”، نجم عنها انقلاب الناقلة، ما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة وانفجارها.
وتسبب الانفجار في وفاة 23 شخصاً وإصابة 135 آخر، إضافة لاحتراق عديد من السيارات وتدمير موقع ورشة ومعرض للسيارات.
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