احتفلت قوات الطوارئ الخاصة بتخريج أول دورة متخصصة بالصاعقة وفق برنامج مكثف وتحمل غير مسبوق في تاريخ الصاعقة بالعالم.
وأظهر عرض قدمه الخريجون قدرات عالية وكفاءة متميزة من قبل رجال الأمن، من خلال برنامج خاص لدورة الصاعقة يعد الأول من نوعه عالميا، حيث أُعد من قبل نخبة من الضباط الأكفاء.
وأظهر العرض قدرة التحمل والتهيئة النفسية العالية، وأظهرت لقطات منه قدرة الجنود على أكل الثعابين، إضافة إلى القدرات البدنية، ومهارات الميدان واجتياز الحواجز والعمليات الخاصة الجبلية والنزول باستخدام الحبال من الطائرة والمباني والمقاطع الصخرية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج