تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لشخص أقام حفلاً مصغراً لطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمناسبة تخرجها، وذلك أثناء خروجها من الجامعة.
وأظهر الفيديو رجلاً ينزل من سيارة بيضاء زينها بأقمشة ملونة، ثم اتجه نحو الطالبة التي خرجت من باب الجامعة، وقام بنثر الورود عليها ثم ألبسها قبعة التخرج، وأبدت الطالبة سعادتها بتلك المفاجأة، إلا أنه لم تتضح صلة القرابة بين الرجل والطالبة ما إذا كانت زوجته أو أخته.
وتباينت ردود فعل المغردين حول تصرف الرجل، فمنهم من أشاد به وبحرصه على إظهار محبته لقريبته والاحتفاء بها أمام زميلاتها، فيما انتقده آخرون مبينين أنه كان من الأفضل أن يحتفل بها في المنزل.
وفق “أخبار 24”.
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