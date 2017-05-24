أكدت الإدارة العامة للمرور خلال ردها على استفسار حول رسوم أرضية السيارات المحتجزة أن الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تُحصّل منها مبالغ بسبب مخالفات.
جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين سأل عن نظام رسوم الـ 10 ريالات في حال حجز السيارة في حادث مروري.
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها في موقع “تويتر” أن “الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تُحصل منها مبالغ على الأرضية”.
وقالت إن المبالغ المالية تدفع في حالة سحب المركبة إلى مالك “السطحة” التي قامت بسحب المركبة للحجز وليس للمرور.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج