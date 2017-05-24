نجا مواطن سعودي في دولة الكويت من الموت؛ بعد تعرضه لإطلاق نار وتلقيه 3 رصاصات أثناء سيره بمنطقة الجهراء الصناعية، ليتم نقله إلى مستشفى الجهراء وإنقاذ حياته.
ونقلت مصادر أمنية كويتية وفقاً لموقع “الراي” الكويتي، أن الضحية استقل سيارة يقودها أحد الأشخاص اتفق معه على توصيله لمنطقة المباركية، إلا أن قائد السيارة أنزله في منطقة الجهراء الصناعية، وحينما بحث عن الطريق العام تلقى 3 طلقات من الخلف، استقرت اثنتان في يده والثالثة في ظهره، مبيناً أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو بالمستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن رجال الأدلة الجنائية رجحوا أن يكون إطلاق النار قد تم عن طريق مسدس، مضيفة أن عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغاً عن الواقعة، وتم التعامل معه والمصاب يرقد الآن بالمستشفى.
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