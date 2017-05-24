أعلنت جامعة حفر الباطن إلغاء نتائج امتحان أحد مقرراتها وتحديد موعد جديد للاختبار، وذلك بعد ثبوت تسريب أسئلة الامتحان، مبينة أن قرارها هذا جاء من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لجميع الطلاب.
وقالت جامعة حفر الباطن في بيان: “تود الجامعة أن توضح لجميع الطلاب أنه تم اكتشاف تسرب الاختبار النهائي لمقرر الإنجليزي 102، وبناء عليه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالموضوع”.
وأضافت أنه “بعد تأكد اللجنة وحصولها على الأدلة الموثقة لتسرب مادة الاختبار تم الرفع لإدارة الجامعة والتوصية بتطبيق لائحة الاختبارات في مثل هذه الحالة تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف لجميع الطلاب”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الجامعة إلى أنه تم إلغاء الاختبار وتحديد موعد بديل يتناسب مع جدول جميع الطلاب المسجلين للمادة وإبلاغهم عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية داخل الجامعة.
وأكدت أنه سيتم رصد درجة الاختبار البديل ومن لم يحضر سيحصل على درجة صفر، مشددة على أنها ستتابع التحقيق لمحاسبة المتسبب حسب اللوائح المنظمة لذلك.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج