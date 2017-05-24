غادر الشيخ أبو بكر الجزائري، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وذلك بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد نوم على إثره في العناية المركزة.
وكشف مصدر بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة وفقاً لـ “عكاظ”، أن الفريق الطبي اتفق على إمكانية مغادرة الشيخ الجزائري للمستشفى بعد تحسن حالته واستقرارها.
يذكر أن الوعكة الصحية التي أصيب بها الشيخ الجزائري أرقدته في العناية المركزة 26 يوماً، قبل أن ينقل منها إلى غرفة خاصة لمتابعة العلاج حتى استقرت حالته.
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