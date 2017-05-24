قامت إدارة كلية التقنية العالمية للبنات بالأحساء، باشتراط التبرع بريالين لصالح جمعية فتاة الأحساء للسماح للطالبات بلبس البنطال، بهدف دعم الأسر المنتجة في الجمعية.
وأوضح مصدر في إدارة الكلية، وفقاً لـ”الوطن”، أن عدداً كبيراً من طالبات الكلية تفاعلن مع هذه الخطوة وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأن جملة التبرعات التي جمعت بلغت 600 ريال خلال 3 أيام فقط.
يذكر أن عدداً من الجهات تمنع لبس البنطال على منسوباتها داخل مقراتها بينها الصحة والجامعات والإدارات التعليمية.
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