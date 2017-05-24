توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة سيستمر على مناطق الشرقية والرياض ونجران، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية.
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