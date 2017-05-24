تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمشهد مميز لتقبيل طفل لرأس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تخريج ضباط كلية القيادة والأركان.
وأثنى مواطنون على موقف الطفل تجاه ولي ولي العهد.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمشهد مميز لتقبيل طفل لرأس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تخريج ضباط كلية القيادة والأركان.
وأثنى مواطنون على موقف الطفل تجاه ولي ولي العهد.
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