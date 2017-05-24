أكد “برتران بزانسنو” سفير فرنسا لدى السعودية، أن إصدار تأشيرة المواطنين السعوديين صالحة لمدّة أربع سنوات تستغرق “3” أيام فقط في حالة استيفاء المتقدم الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه الشروط هي عبارة عن شروط بسيطة وكلاسيكية للحصول على تأشيرة حيث يجب أن يكون الجواز صالحا لمدة تساوي أو تتعدّى أربع سنوات وثلاثة أشهر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب التأشيرة، وأن يكون طالب التأشيرة سعودي الجنسية، وأن يتمّ تقديم طلب يحتوي على كل المستندات المطلوبة.
وأكد السفير أن تبسيط الإجراءات الخاصة بالمواطنين السعوديين إحدى الأولويات، وبالتالي فإن الحصول على هذه التأشيرة أمر سهل بمجرّد تقديم طلب تأشيرة لدى شركة الخدمات” VFS” بعد تحديد موعد مسبق، ويتم إصدار التأشيرات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى بحسب صحيفة عين اليوم.
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