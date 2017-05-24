رعى ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في مدينة الأمير نايف الأمنية، حفل تخريج عدة دورات لقوات الأمن الخاصة، كما شاهد العرض العسكري للقوات والتطبيقات التكتيكية.
وأقيمت خلال فعاليات الحفل فرضية اقتحام طائرة مختطفة وتحرير الرهائن، وفرضية اقتحام قطار مختطف، وتطبيقات قوة العمليات الخاصة والضفادع البشرية، وتطبيقات دورة الصاعقة، وتطبيقات وحدة الأمن الوقائي، وفرضية إخلاء الشخصيات من إحدى الطائرات بواسطة القفز المظلي الحر.
كما اشتمل العرض العسكري على تشكيلات من الطلبة، وآليات وعربات الشرطة العسكرية، وآليات كتيبة الإسناد وكتيبة الأمن المدرعة وآليات العمليات الخاصة وعربات إبطال وإزالة المتفجرات، والآليات المساندة من الاتصالات والخدمات الطبية.
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