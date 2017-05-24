صدر اليوم (الثلاثاء) بالمحكمة الجزائية بمدينة أبها حكم ابتدائي في قضية وفاة طالبة في مدرسة ثانوية بمحافظة محايل عسير بمنطقة عسير بعد انهيار مظلة المدرسة وسقوطها عليها.
وأدين المتهمون في القضية بالإهمال والتقصير والإخلال بواجباتهم، كما أدين أحدهم بالتزوير في المحاضر الرسمية، وقضت المحكمة بتغريمهم وسجنهم مدداً متفاوتة ما بين عشرة أشهر وعامين، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع دية الطالبة المتوفاة.
ومن بين الذين صدرت أحكام ضدهم في القضية موظفون في إدارات المشاريع والأمن والسلامة بإدارة التعليم، بالإضافة إلى مهندسي الإشراف على المشروع التابعين للشركة المنفذة له.
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