كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة بدأت بالفعل في تشييد مليون وحدة سكنية للمواطنين، وأنه سيتم العمل على تدريب الشباب السعودي للعمل في مجال العقارات والتشييد والمقاولات.
وأوضح الوزير عقب توقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد، أن هناك فرصة كبيرة للكفاءات الوطنية في مشروع “تقنية البناء”.
وأضاف أن الهدف من المشروع خلق فرص عمل لأبناء هذا الوطن، برواتب جيدة ومشاركة حقيقية، كما سيتم تدريب الشباب السعودي على برامج اتحاد الملاك والتطوير العقاري. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بنود المذكرة التي وقعها الوزير مع الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، تتضمن قيام الوزارة والمؤسسة بدعم المعهد العقاري السعودي ليكون منصة لتأهيل الشباب لشغل الوظائف المتاحة في القطاع العقاري، إضافة إلى تصميم دورات مناسبة لأعمال وتركيبات نظم البناء الحديثة المستهدفة من قبل الوزارة.
وتضمنت المذكرة أيضًا أن تنظم المؤسسة دورات وبرامج تدريبية تساهم في زيادة نسبة السعوديين في قطاع الإنشاءات والأعمال الفنية المتخصصة، ودعم برنامج بناة المساكن، والذي يُعدّ أحد برامج الوزارة لتأهيل المقاولين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج