رصد مقطع فيديو مصور بتقنية الفاصل الزمني (تايم لابس) مراحل إنشاء مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور رؤساء الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واستغرق بناء المقر 30 يوماً، حيث احتشد أكثر من ألفي عامل للعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، و70 ألف متر مربع عند اكتمال جميع مرافقه، ويحتوي على حوالي 8 كيلومترات من الأسلاك والتوصيلات.
واستُعين في إنشاء المشروع بقدرات الشبان السعوديين المتخصصين في تسلق الجبال؛ لإنجاز الأعمال الإنشائية الشاقة التي تتطلب تركيب بعض تجهيزات المبنى على ارتفاعات عالية تحتاج إلى مهارات تخصصية وقدرات بدنية يمتلكها الشباب السعودي الذي تمكن من خلالها من إنجاز الأعمال الإنشائية في وقت قياسي.
وفق “أخبار 24”.
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