أعلن الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) عن وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي أنه ستتم الصلاة على الفقيد يوم غد الأربعاء 28 شعبان بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
أعلن الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) عن وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي أنه ستتم الصلاة على الفقيد يوم غد الأربعاء 28 شعبان بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
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